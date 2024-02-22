Участники ДТП с погибшим подростком около Рязани отказались давать показания

Об этом РЗН. Инфо рассказала мать погибшего в аварии ребенка Наталья Максимова.

Участники смертельного ДТП на дороге «Рязань — Клепики» отказались давать показания. Об этом РЗН. Инфо рассказала мать погибшего в аварии ребенка Наталья Максимова.

По ее словам, водители «Ларгуса» и Toyota Camry воспользовались 51-й статьей Конституции и отказались давать показания в ходе завершившегося расследования. Спустя полтора года после ДТП СК озвучил, что подсудимыми станут все три водителя, которые стали участниками аварии.

Наталья Максимова рассказала, что расследование сдвинулось после появления экспертизы обстоятельств ДТП из Москвы. Две предыдущие, которые делали в Рязани и Липецке, их определить не смогли.

«Экспертиза в Москве установила место столкновения: ДТП произошло на середине дороги. Водитель Toyota Camry двигался с превышением скорости (95 км/ч) и меньшей частью машины находился на встречной полосе, также указано, что Hyundai частично был на встречной полосе.

Водитель „Ларгуса“, которого хотели из дела вывести, нарушил дистанцию и ехал на скорости, а также неправильно сманеврировал и въехал в Hyundai сзади. Его удар был достаточно мощным (запасное колесо оказалось в салоне) и стал роковым для моего ребенка. Если раньше мы об этом не думали, то сейчас водитель отказался от показаний, и я его тоже считаю виноватым», — рассказала собеседница.

По ее словам, расследование затянулось из-за плохого осмотра места ДТП ночью. В документах не указывалась осыпь при аварии, а утром неожиданно асфальт уже отмыли.

«Водитель Hyundai свои показания не поменял: по его словам, мне нет причин ему не верить [речь про племянника Максимовой], он утверждает, что на встречную полосу не уходил. Он дал маневр, но столкновение было на середине. Это подтверждает и потерпевший, который находился в машине на пассажирском сидении. При любых обстоятельствах ты должен оставаться на своей полосе: КамАЗ на тебя едет или пьяный водитель, правила ПДД в данном случае кардинально расходятся с человеческим фактором», — добавила Максимова

Мать погибшего отметила, что она писала письмо в СК на имя Александра Бастрыкина, после чего и появилась информация о передачи дела в суд.

«Никто не признал вину даже на словах. Мер пресечения до сих ни у кого нет. Кроме того, водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, до сих пор не лишен прав», — заключила собеседница.

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