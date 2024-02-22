Синоптики рассказали, каким будет март в Центральной России

По словам синоптика, вероятность теплого марта в Центральной России очень мала.

Синоптики рассказали, каким будет март в Центральной России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, вероятность теплого марта в Центральной России очень мала.

«Март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — пояснил синоптик.

Он добавил, что весны в марте в наших широтах быть не может.