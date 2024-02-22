С начала 2024 года в Рязани оштрафовали более 160 человек за незаконную торговлю

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов — 387 800 рублей.

С начала 2024 года в Рязани оштрафовали более 168 человек за незаконную торговлю. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что общая сумма наложенных штрафов — 387 800 рублей.

Напоминаем, что в соответствии с законом Рязанской области «Об административных правонарушениях» организация торговли и оказания услуг вне мест, установленных органами государственной власти и местного самоуправления, влечет наложение штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 10000 до 15000 рублей; на юридических лиц — от 30000 до 50000 рублей.