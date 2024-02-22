С 1 апреля в России ужесточат требования к лицензированию автошкол

Решение должно улучшить качество подготовки будущих водителей и повысить безопасность дорожного движения.

С 1 апреля в России ужесточат требования к лицензированию автошкол. Об этом пишет ТАСС.

Согласно постановлению, для получения или продления лицензии на образовательную деятельность автошколы будут обязаны иметь заключение ГИБДД о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей.

Решение должно улучшить качество подготовки будущих водителей и повысить безопасность дорожного движения.