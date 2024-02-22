Рязанский министр предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Сообщение опубликовал глава Минэкономразвития региона Андрей Ворфоломеев.

Министр экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев предупредил о мошенниках, действующих от его имени в мессенджере Telegram. Об этом он рассказал в соцсетях.

По его словам, злоумышленники создают новые аккаунты, в них либо телефонный номер не отображается, либо отличается от того, что принадлежит министру.

«Если вам пишут от моего имени подозрительные, в несвойственной мне манере сообщения — это мошенники. Если сомневаетесь, лучше перезвоните мне», — сказал Ворфоломеев. Также чиновник призвал не переводить деньги мошенникам.