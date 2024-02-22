Рязанские предприятия стали претендентами на всероссийскую премию

Рязанские предприятия, реализующие национальный проект «Производительность труда», принимают участие во Всероссийской премии «Молодой промышленник года».
Заявку на участие отправила компания «Фибратек», которая специализируется на производстве стройматериалов. Еще одно предприятие ― производитель кровельных аксессуаров и систем водоотведения «Фахманн Руссланд», находится на этапе подготовки заявки. Как пояснили в Агентстве развития бизнеса Рязанской области, желание участвовать в конкурсе также выразили несколько крупных промышленных производств региона.
Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится при поддержке Минпромторга РФ. Претендовать на нее могут соискатели в возрасте до 40 лет ― собственники, директора, главные инженеры развивающихся промышленных предприятий среднего и малого бизнеса. Награды получат те, чьи проекты эксперты сочтут наиболее перспективными для развития страны, ее технологического суверенитета.
Соискатели могут самостоятельно заполнить анкету на сайте