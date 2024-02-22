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Рязанца задержали по подозрению в краже 200 тысяч с чужой банковской карты

В Ленинградской области 21-летний молодой человек перевел с чужой банковской карты 210 тысяч рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Ленинградская область».

19 февраля в полицию обратилась 84-летняя жительница улицы Наличной. Она рассказала, что днями ранее, 14 февраля, придя домой, заметила, что у нее пропала банковская карта. Впоследствии с нее были списаны путем переводов 210 120 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

21 февраля оперативники задержали подозреваемого. Им оказался житель Рязани, который проживал в Петербурге в хостеле.

Отмечается, что ранее мужчина задерживался по подозрению в совершении аналогичного преступления в Московском районе Петербурга.