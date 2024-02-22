Путин поручил обеспечить федеральные трассы стабильной сотовой связью

Президент России Владимир Путин приехал на один из участков трассы М-12 «Восток» под Казанью за рулем «КамАЗа». Об этом пишет RT.

По итогам поездки он заявил, что к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью.

«Вообще-то у нас планы такие, что, по-моему, к 2032 году все федеральные трассы должны быть обеспечены стабильной сотовой связью. Сейчас у нас 2024 год, постараемся это ускорить», — сказал глава государства.

Отметим, что во время езды по федеральным трассам мобильная сеть нестабильна — у нее пропадает сигнал.