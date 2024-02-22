Путин ответил на оскорбления со стороны президента США Байдена

Подобные нападки от Байдена президент России счел подтверждением своей правоты.

Путин ответил на оскорбления со стороны президента США Байдена. Об этом сообщает Газета.RU.

Подобные нападки от Байдена президент России счел подтверждением своей правоты.

«Ранее я говорил, что для России Байден будет более предпочтительным президентом США. Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав», — сказал глава государства.