Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-3°
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
12 386
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
13 352
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 570
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
19 161
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Путин ответил на оскорбления со стороны президента США Байдена
Подобные нападки от Байдена президент России счел подтверждением своей правоты.

Путин ответил на оскорбления со стороны президента США Байдена. Об этом сообщает Газета.RU.

Подобные нападки от Байдена президент России счел подтверждением своей правоты.

«Ранее я говорил, что для России Байден будет более предпочтительным президентом США. Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог“. Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав», — сказал глава государства.