При пожаре в частном доме в Адыгее погибли два человека

В Адыгее при пожаре погибли двое детей. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС.

Возгорание случилось в ночь на четверг, 22 февраля, в хуторе Игнатьевском.

Площадь пожара, по данным ведомства, составила 60 квадратных метров. Предварительная причина — нарушение правил использования отопительной печи. Когда пожарные прибыли, дом горел открытым пламенем.

Во время тушения пожара нашли тела двух детей — 2008 и 2012 годов рождения. Отмечается, что в 2023 году в доме устанавливали пожарные извещатели, однако позже их демонтировали.