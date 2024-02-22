Politico: Запад в 2024 году может начать подталкивать Киев к переговорам

В Европе надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта.

Западные страны в 2024 году могут начать подталкивать Киев к переговорам с Москвой о заморозке конфликта. Об этом сообщили в газете Politico, пишет URA.RU.

«Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о „стабилизации“ конфликта», — говорится в материале.

Западные дипломаты отметили, что Киев будут настраивать на начало переговоров с Россией о заморозке конфликта.

В статье подчеркнули, что у Запада пропадает желание увеличивать финансовую поддержку для Украины.

В Европе надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта на Украине.