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Около рязанского кафе произошла массовая драка
К месту происшествия прибыло несколько экипажей полиции.

В Рязани около шашлычной массовую драку сняли на видео. Об инциденте сообщает 7info.

Собеседник агентства уточнил, что подрались посетители кафе Папа Mangal’s, которое находится в районе улиц Шевченко и 4-я Линия.

К месту происшествия прибыло несколько экипажей полиции. Также к кафе подъехал автомобиль скорой помощи.

«Участники драки, по всей видимости, пьяные. Ходят под окнами, падают», — говорит очевидец.

Официальная информация уточняется.