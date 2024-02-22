Около рязанского кафе произошла массовая драка

К месту происшествия прибыло несколько экипажей полиции.

В Рязани около шашлычной массовую драку сняли на видео. Об инциденте сообщает 7info .

Собеседник агентства уточнил, что подрались посетители кафе Папа Mangal’s, которое находится в районе улиц Шевченко и 4-я Линия.

К месту происшествия прибыло несколько экипажей полиции. Также к кафе подъехал автомобиль скорой помощи.

«Участники драки, по всей видимости, пьяные. Ходят под окнами, падают», — говорит очевидец.

Официальная информация уточняется.