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NYT: в США предупредили о малоизвестной угрозе от России
По данным газеты, речь идет о возможности размещения Россией ядерного оружия на орбите.

Американская разведка предупредила страны ЕС о якобы имеющейся угрозе со стороны России. Об этом сообщила газета New York Times.

При этом отмечается, что разведке мало известно о самой угрозе.

По данным издания, сотрудники американской разведки провели ряд срочных брифингов с союзниками по НАТО и Азии. Они обсудили возможность размещения Россией ядерного оружия на орбите.

«Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент (России) Владимир Путин», — пишет газета. При этом чиновники из США признали, что у них мало доверия к собственному анализу, который касается возможного запуска ядерного оружия на орбиту.