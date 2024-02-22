На улице Зубковой рязанка получила открытый перелом из-за неочищенной дороги

Инцидент произошел 21 февраля около дома № 18 на улице Зубковой.

На улице Зубковой рязанка получила открытый перелом из-за неочищенной дороги. Об этом сообщили в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Инцидент произошел 21 февраля около дома № 18 на улице Зубковой. Женщина поскользнулась и сломала ногу.

«Результат трехдневной уборки дороги и тротуара от администрации. Может уборка и продолжается, но похоже для отписок и для прокуратуры так сойдет. Смотрите видео с камер наблюдения. При падении на тротуаре, женщина сломала ногу, причем перелом открытый», — пишет автор поста.