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На трассе в Шиловском районе легковушка столкнулась с грузовиком
Пострадал водитель легкового автомобиля. Отмечается, что первую помощь ему оказали сотрудники Госавтоинспекции.

На трассе в Шиловском районе легковушка столкнулась с грузовиком. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась 21 февраля, примерно в 22:40, на 298-ом километре автодороги М-5 «Урал» Шиловского района. По предварительной информации 33-летний водитель Kia Spectra столкнулся с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом под управлением 38-летнего водителя.

Пострадал водитель легкового автомобиля. Отмечается, что первую помощь ему оказали сотрудники Госавтоинспекции, которые первыми прибыли на место ДТП. Инспекторы ДПС использовали материалы укладки и наложили на раны повязку для защиты от грязи и инфекций.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавших в ближайшую больницу.