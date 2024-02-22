На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества. В преддверии праздника работники предприятия возложили цветы к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» с Огнем памяти и памятным доскам воинам-героям.

Церемония состоялась с участием руководства предприятия, представителей профсоюзной организации, Молодежного центра, а также ветеранов локальных войн. К подножию мемориала с именами 474 ветеранов Великой Отечественной войны, которые работали на предприятии и внесли значительный вклад в его процветание, возложили красные гвоздики — знак выражения признательности и уважения к воинам России.

«День защитника Отечества — поистине всенародный праздник, который символизирует мужество и преданность Родине, объединяет всех, кому дороги заслуги предков, и тех, кто сейчас защищает интересы нашей страны. Их славные победы — неотъемлемая часть нашего исторического наследия», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Представители Молодежного центра ГРПЗ в честь праздника возложили цветы к мемориальным доскам бывшим работникам завода — Героям Советского Союза и кавалеру трех орденов Славы, установленным на рязанских домах, в которых они проживали.