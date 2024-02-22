Москвич скончался после получения ожогов в горячей ванне

В Москве скончался мужчина после принятия горячей ванны. Об этом сообщили в Telegram-канале «МК: срочные новости».

44-летний житель дома на Открытом шоссе решил принять ванну, будучи нетрезвым. Когда он понял, что вода слишком горячая, поскользнулся и не смог пошевелиться. Мужчина стал звать на помощь. Крики услышали соседи и вызвали МЧС.

Прибывшие на место спасатели выломали дверь и вытащили мужчину. На место приехала скорая и увезла его в больницу, где зафиксировали 20% ожогов тела. Спасти москвича не удалось, через некоторое время он скончался.

Отмечается, что мужчина страдал от лишнего веса, а полгода назад ему диагностировали сахарный диабет.