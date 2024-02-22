«Ъ»: Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять пароли от учетных записей пассажиров

Новый порядок формирования баз данных может вступить в силу 1 сентября.

Минтранс хочет обязать перевозчиков предоставлять пароли от учетных записей пассажиров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Минтранс предлагает обязать перевозчиков передавать в единую базу данных пассажиров номера их телефонов, сведения о билетах, IP-адреса, информацию об учетных записях пользователей, а также данные банковских карт.

Отмечается, что данные будут храниться семь лет. Обязанность передавать сведения относится к перевозчикам на воздушном, водном и железнодорожном транспорте, а также автотранспорте при междугородном и международном сообщении.

Новый порядок формирования баз данных может вступить в силу 1 сентября.