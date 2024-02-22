Минпросвещения России предложило увеличить на 136 часов изучение истории в школах

Министерство предлагает увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8 классах и отводить по два часа в неделю в девятых классах.

Минпросвещения России предлагает увеличить общее число часов, отводимое на изучение истории в школах, на 136 часов, следует из проекта, опубликованного на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Об этом пишет РИА Новости.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476», — говорится в документе.

Министерство предлагает увеличить с двух до трех часов в неделю изучение истории в 5-8 классах и отводить по два часа в неделю в девятых классах.