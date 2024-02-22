Медведев не исключил, что российская армия дойдет до Киева

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что ВС РФ смогут дойти до Киева. Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

«Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то через какое-то время, может быть, в какую-то другую фазу развития этого конфликта», — сказал Медведев.

Он отметил, что на это есть свои причины. В частности, он сказал, что из Киева исходит угроза существованию Российской Федерации.

«Интернациональная угроза, потому что хоть Киев и русский по своим корням город, он управляется интернациональной бригадой противников России во главе Соединенными Штатами Америки. Все, кто там формально исполняет свои функции, — это марионетки, у которых нет ни совести, ни страха за будущее своей страны, ни возможностей. Все решения принимаются за океаном и в штаб-квартире НАТО. Это совершенно очевидно. Поэтому да, это может быть и Киев», — пояснил зампред Совбеза.