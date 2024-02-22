Медведчук допустил переворот на Украине при участии военных

По его словам, переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

Медведчук допустил переворот на Украине при участии военных. Об этом оппозиционный украинский политик рассказал РИА Новости .

По его словам, переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал политик.

Медведчук отметил, что военные, которые воевали и сегодня не находятся в рядах ВСУ, выражают свое недовольство по поводу всего. Так, уточнил он, военные недовольны медицинским обслуживанием и лечением, а также коррупцией.