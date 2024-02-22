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Медведчук допустил переворот на Украине при участии военных
По его словам, переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

Медведчук допустил переворот на Украине при участии военных. Об этом оппозиционный украинский политик рассказал РИА Новости.

По его словам, переворот на Украине возможен только в том случае, если его проведут от безысходности украинские военнослужащие.

«Может ли быть сегодня переворот? Да, может, но только при одном условии. Это восстание от безысходности военнослужащих», — сказал политик.

Медведчук отметил, что военные, которые воевали и сегодня не находятся в рядах ВСУ, выражают свое недовольство по поводу всего. Так, уточнил он, военные недовольны медицинским обслуживанием и лечением, а также коррупцией.