Малков возложил цветы к мемориалам на площадях Победы и Маргелова

Малков возложил цветы к мемориалам на площадях Победы и Маргелова. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

В преддверии Дня защитника Отечества в Рязанской области состоялись памятные мероприятия. В них принял участие губернатор региона Павел Малков.

Малков вместе с врио начальника рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища Александром Кулешовым возложил цветы к мемориальному комплексу на площади Победы и на площади имени генерала армии Маргелова к памятнику воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В торжественной церемонии также участвовали представители регионального правительства, рязоблдумы и городской думы, администрации Рязани, правоохранительных ведомств, территориальных органов федеральных органов государственной власти, военнослужащие Рязанского территориального гарнизона, курсанты РВВДКУ, а также представители общественных и ветеранских организаций, юнармейцы, жители областного центра.

Память павших воинов почтили минутой молчания. В их честь был дан троекратный оружейный салют. Состоялось возложение цветов и гирлянд Воинской славы, после чего курсанты РВВДКУ прошли перед участниками церемонии торжественным маршем.