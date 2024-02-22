Латвия запретила ввоз сельхозпродукции из России и Белоруссии

Парламент Латвии запретил импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба латвийского правительства. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что запрет не касается сельхозпродуктов, следующих через Латвию транзитом в другие страны ЕС.

Согласно минсельхозу страны, за первые 10 месяцев 2023 года Латвия импортировала сельскохозяйственной и кормовой продукции из России на 280 миллионов евро, 90% из нее составили корма, крупы, бобовые и рапсовое масло.