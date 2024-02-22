Из Рязани выдворили пятерых иностранцев за нарушение миграционного законодательства

Отмечается, что мужчинам на 10 лет запретили въезжать на территорию России.

Из Рязани выдворили пятерых иностранцев за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчин выдворили 21 февраля. Ранее полицейские выяснили, что иностранцы повторно нарушили правила режима пребывания в РФ или условия трудовой деятельности. Суд вынес решение о наложении на мигрантов штрафов и принудительном выдворении их за пределы России.

Под конвоем судебных приставов иностранцев доставили в аэропорт «Домодедово», откуда они вылетели в Узбекистан. Билеты приобретались за счет убывающих.

Отмечается, что мужчинам на 10 лет запретили въезжать на территорию России.