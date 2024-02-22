Футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» провели открытый урок физкультуры в Михайлове

Футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» провели открытый урок физкультуры в Михайлове. Об этом сообщило региональное Минспорта.

Мероприятие прошло 8 февраля в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Спортсменки провели урок в физкультурно-спортивном комплексе «Метеор». В нем участвовали ученики МОУ «Чапаевская СОШ» и Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1».

С юными михайловцами знаниями и опытом поделились двукратная чемпионка и обладатель Кубка России Валерия Алешичева, серебряные призерки Молодежной лиги Мадина Базарова и Карина Лалиева, кандидат в мастера спорта по мини-футболу Дарья Шешкиль. Спортсмены выполняли и предлагаемые им упражнения с мячом, эстафеты, приняли участие в товарищеском матче. По окончании урока школьники задавали профессиональным футболисткам вопросы.

Региональный куратор проекта Александр Викторович Корнеев отметил, что в 2023/24 учебном году от Рязанской области в проекте «Футбол в школе» принимают участие уже 30 общеобразовательных организаций — это на 19 больше, чем годом ранее.

«Футбол в школе» — проект РФС по привлечению детей и подростков к занятиям самым популярным на планете видом спорта.