Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-3°
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 92.44 0.09 22/02
ЦБ EUR 99.9 0.34 22/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
12 188
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
13 154
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 367
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 977
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» провели открытый урок физкультуры в Михайлове

Футболистки ЖФК «Рязань-ВДВ» провели открытый урок физкультуры в Михайлове. Об этом сообщило региональное Минспорта.

Мероприятие прошло 8 февраля в рамках всероссийского фестиваля «Футбол в школе». Спортсменки провели урок в физкультурно-спортивном комплексе «Метеор». В нем участвовали ученики МОУ «Чапаевская СОШ» и Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1».

С юными михайловцами знаниями и опытом поделились двукратная чемпионка и обладатель Кубка России Валерия Алешичева, серебряные призерки Молодежной лиги Мадина Базарова и Карина Лалиева, кандидат в мастера спорта по мини-футболу Дарья Шешкиль. Спортсмены выполняли и предлагаемые им упражнения с мячом, эстафеты, приняли участие в товарищеском матче. По окончании урока школьники задавали профессиональным футболисткам вопросы.

Региональный куратор проекта Александр Викторович Корнеев отметил, что в 2023/24 учебном году от Рязанской области в проекте «Футбол в школе» принимают участие уже 30 общеобразовательных организаций — это на 19 больше, чем годом ранее.

«Футбол в школе» — проект РФС по привлечению детей и подростков к занятиям самым популярным на планете видом спорта.