Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет

Поддержка будет финансироваться датским фондом, который оценивается в настоящее время в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США).

Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной на 10 лет, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на датское правительство. Об этом пишет РИА Новости.

«Соглашение означает, что будущая военная и гражданская поддержка будет определена в рамках двустороннего политического соглашения на ближайшие 10 лет», — цитирует агентство заявление правительства.

Как отмечается, эта поддержка будет финансироваться датским фондом для Украины, который оценивается в настоящее время в 69,1 миллиарда датских крон (примерно 10 миллиардов долларов США).