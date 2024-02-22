Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций
Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Об этом пишет RT.
Ограничения направлено на производителей боеприпасов, компаний по производству электроники, торговле алмазами и нефтью.
В частности, под санкции попали:
- Пермский пороховой завод;
- руководство НОВАТЭК;
- руководство Уральской горно-металлургической компании;
- руководство Алросы;
- проект «Арктик СПГ 2»;
- Челябинский кузнечно-прессовый завод;
- Самарская металлургическая компания;
- председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.