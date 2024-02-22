Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Об этом пишет RT.

Ограничения направлено на производителей боеприпасов, компаний по производству электроники, торговле алмазами и нефтью.

В частности, под санкции попали: