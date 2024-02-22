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Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Британия объявила о новом пакете антироссийских санкций. Об этом пишет RT.

Ограничения направлено на производителей боеприпасов, компаний по производству электроники, торговле алмазами и нефтью.

В частности, под санкции попали:

  • Пермский пороховой завод;
  • руководство НОВАТЭК;
  • руководство Уральской горно-металлургической компании;
  • руководство Алросы;
  • проект «Арктик СПГ 2»;
  • Челябинский кузнечно-прессовый завод;
  • Самарская металлургическая компания;
  • председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин.