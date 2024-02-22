Аршавин предложил Путину создать российский аналог игры FIFA

Спортсмен предложил создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть в том числе за сборную России. В иностранной версии команды сейчас нет.

В России предложили создать аналог футбольного симулятора FIFA. Об этом сообщило издание 78.

Предложение высказал экс-нападающий «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин. Он обратился к Владимиру Путину на «Играх будущего». Спортсмен предложил создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть в том числе за сборную России. В иностранной версии команды сейчас нет.

По словам Аршавина, игра поможет сохранить интерес к футболу, потому что «ребята очень много играют в компьютер». Спортсмен отметил, что реализовать идею мог бы помочь «Газпром». В ответ Путин пообещал поговорить о создании игры с главой компании Алексеем Миллером.