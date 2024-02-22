Абонементы на связь позволят рязанцам сэкономить до 30% средств

Цифровая экосистема МТС предлагает новым пользователям абонементы на срок до года. Рязанцы смогут подключить предложения «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС, сэкономив при этом до 30% средств.

Абонементы доступны на сроки в три, шесть либо 12 месяцев, скидка составит 15%, 20% или 30% соответственно. Так, на тарифе «МТС Проще» абонемент на год доступен со скидкой в 30%. При подключении стоимость услуг спишется с учетом сэкономленных денег. Больше в течение всех 12 месяцев абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

В розничных магазинах МТС можно как подключить абонемент отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь даёт пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счёта перед списанием абонентской платы — всю сумму он оплачивает единовременно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Цены на абонементы варьируются в зависимости от регионов. Все подробности можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Так, к примеру, стоимость абонемента на тариф «МТС Больше» в Рязанской области — следующая:

3 месяца — 1800 рублей (600 рублей в месяц);

6 месяцев — 3250 рублей (541 рубль в месяц);

12 месяцев — 5570 рублей (464 рубля в месяц).

*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте проведения можно ознакомиться в любом магазине МТС на территории Рязанской области.

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