Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 22
-3°
Птн, 23
Сбт, 24
ЦБ USD 92.75 0.31 23/02
ЦБ EUR 100.44 0.54 23/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
12 321
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
13 290
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 508
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
19 101
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Абонементы на связь позволят рязанцам сэкономить до 30% средств

Цифровая экосистема МТС предлагает новым пользователям абонементы на срок до года. Рязанцы смогут подключить предложения «МТС Проще», «МТС Больше» или «МТС Супер» в любом розничном магазине МТС, сэкономив при этом до 30% средств.

Абонементы доступны на сроки в три, шесть либо 12 месяцев, скидка составит 15%, 20% или 30% соответственно. Так, на тарифе «МТС Проще» абонемент на год доступен со скидкой в 30%. При подключении стоимость услуг спишется с учетом сэкономленных денег. Больше в течение всех 12 месяцев абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

В розничных магазинах МТС можно как подключить абонемент отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

«Для нас важно предоставлять всем абонентам максимальный выбор, поэтому мы активно работаем над разработкой новых экосистемных предложений, в том числе на связь. Абонемент на связь даёт пользователям несколько преимуществ. Во-первых, клиент получает значительную скидку, при этом он сам может выбрать то, на какой срок ему комфортнее приобрести абонемент. Во-вторых, если у пользователя не подключен автоплатёж, ему не нужно беспокоиться о состоянии его лицевого счёта перед списанием абонентской платы — всю сумму он оплачивает единовременно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Цены на абонементы варьируются в зависимости от регионов. Все подробности можно узнать в любом магазине или на сайте МТС.

Так, к примеру, стоимость абонемента на тариф «МТС Больше» в Рязанской области — следующая:

  • 3 месяца — 1800 рублей (600 рублей в месяц);
  • 6 месяцев — 3250 рублей (541 рубль в месяц);
  • 12 месяцев — 5570 рублей (464 рубля в месяц).

*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, сроках, месте проведения можно ознакомиться в любом магазине МТС на территории Рязанской области.

Реклама. ПАО «МТС». ИНН 7740000076