Журналист NBC заявил, что Украина будет терять другие территории после Авдеевки
Также Ричард Энгл сказал, что солдаты ВСУ отказываются атаковать из-за нехватки снарядов.
Корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл заявил, что после потери Авдеевки Украина начнет утрачивать и другие территории. Слова журналиста приводит
«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы отступают», — заявил Энгл.
Он поделилися, что у него есть опасения из-за возможностей ВСУ остановить развитие событий. Энгл отметил, что при разговоре с солдатами узнал о критической нехватке снарядов — из-за этого военные отказываются атаковать.
«Они [солдаты] сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьёзная, что они уже считают патроны», — заявил журналист.