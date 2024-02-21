Журналист NBC заявил, что Украина будет терять другие территории после Авдеевки

Также Ричард Энгл сказал, что солдаты ВСУ отказываются атаковать из-за нехватки снарядов.

Корреспондент телеканала NBC Ричард Энгл заявил, что после потери Авдеевки Украина начнет утрачивать и другие территории. Слова журналиста приводит РИА Новости .

«Как только вы начинаете терять территорию и как только вам приходится отступать, вы можете потерять ее довольно быстро. Так что сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы отступают», — заявил Энгл.

Он поделилися, что у него есть опасения из-за возможностей ВСУ остановить развитие событий. Энгл отметил, что при разговоре с солдатами узнал о критической нехватке снарядов — из-за этого военные отказываются атаковать.

«Они [солдаты] сказали мне, что нехватка боеприпасов сейчас настолько серьёзная, что они уже считают патроны», — заявил журналист.