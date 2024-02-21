Жителям Михайловского района улучшили мобильный интернет до 100 Мбит/с

Более 17 тысяч жителей Михайловского района Рязанской области получили доступ к стабильному мобильному интернету и качественной голосовой связи МегаФона. Благодаря работам по модернизации и строительству нового телеком-оборудования селяне могут разогнать мобильный интернет на своих гаджетах более 100 Мбит/с.

Инженеры оператора усовершенствовали сеть в городе Михайлов, одноименного района региона, дооснастив базовые станции специальным низкочастотным диапазоном. Теперь местным жителям стал доступен стабильный мобильный интернет и голосовая связь как на улице, так и внутри помещений. Кроме того, низкочастотный сигнал позволяет находиться одновременно онлайн большему количеству активных пользователей.

Также, благодаря апгрейду базовых станций, жителям села Красное и деревни Иваньково Михайловского района впервые стал доступен мобильный интернет четвертого поколения и звонки по современной технологии VoLTE, обеспечивающей кристально чистый звук и мгновенное соединение.

Иные скорости интернета могут оценить и жители рабочего поселка Октябрьский, села Голдино и поселка Заря: здесь пиковые значения достигают 100 Мбит/с. Новая инфраструктура связи также работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения.

«Когда мы разрабатываем сетевую карту покрытия региона, наши инженеры оценивают существующую нагрузку на объекты связи, а также проводят анализ будущих потребностей абонентов. Полученные данные позволяют определять новые локации для строительства телеком-объектов и заранее предугадывать спрос абонентов на услуги связи. Например, в Михайловском районе Рязанской области интернет-трафик за 2024 год увеличился на 20%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А доля звонков в VoLTE составила 58% от всех вызовов в сети МегаФон», — прокомментировала улучшения сети Ольга Лукина, директор МегаФона в Рязанской области.