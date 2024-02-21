Жительницу Пронска осудили за оплату в магазинах чужой картой

Жительницу Пронска признали виновной в краже. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2023 года на одной из улиц Новомичуринска женщина нашла банковскую карту, после чего пошла в несколько магазинов, где расплатилась этой картой. Всего женщина потратила более 14 тысяч рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб.

В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Суд ей назначил два года лишения свободы условно.