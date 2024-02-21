Жительница Старожиловского района Анна Чикина отметила столетний юбилей

Один из ее правнуков — выпускник Рязанского училища ВДВ, сейчас он находится в зоне СВО.

Жительница Старожиловского района Анна Чикина отметила столетний юбилей. Об этом сообщили в районной администрации.

Во вторник, 20 февраля, уроженка и жительница села Тарасово Старожиловского района Анна Ивановна Чикина отметила столетие. Ее поздравили глава администрации Старожиловского района Вадим Рыжков, председатель совета ветеранов Вера Архипова и другие.

Отмечается, что у женщины есть трое внуков и четверо правнуков. Один из ее правнуков — выпускник Рязанского училища ВДВ, сейчас он находится в зоне СВО.