Заключенный из Рязанской области обманул сокамерника под видом бывшего мэра одного из подмосковных городов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, заключенный, отбывавший наказание в ИК-5 Рязанской области, познакомился с мужчиной, который представился бывшим мэром Фрязино, которого приговорили к 10 годам колонии. Новый знакомый предложил заключенному после освобождения проходить службу в ВС России, в хорошей, элитной воинской части. Для этого якобы экс-мэр попросил перевести ему на счет 1,4 миллиона рублей.
Заключенный согласился и перевел мошеннику 200 тысяч с карты супруги. После выхода на свободу, мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Мошенник воспользовался отсутствием знакомого, позвонил его жене и попросил перевести еще 90 тысяч на теплые вещи и защиту для мужа. Женщина отправила деньги.
Позже супруги поняли, что мужчина является мошенником и написали заявление в полицию.