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Заключенный из Рязанской области обманул сокамерника под видом бывшего мэра одного из подмосковных городов
Мошенник обманул мужчину на 290 тысяч рублей.

Заключенный из Рязанской области обманул сокамерника под видом бывшего мэра одного из подмосковных городов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, заключенный, отбывавший наказание в ИК-5 Рязанской области, познакомился с мужчиной, который представился бывшим мэром Фрязино, которого приговорили к 10 годам колонии. Новый знакомый предложил заключенному после освобождения проходить службу в ВС России, в хорошей, элитной воинской части. Для этого якобы экс-мэр попросил перевести ему на счет 1,4 миллиона рублей.

Заключенный согласился и перевел мошеннику 200 тысяч с карты супруги. После выхода на свободу, мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Мошенник воспользовался отсутствием знакомого, позвонил его жене и попросил перевести еще 90 тысяч на теплые вещи и защиту для мужа. Женщина отправила деньги.

Позже супруги поняли, что мужчина является мошенником и написали заявление в полицию.