WSJ: Буданов* признал тяжелое положение ВСУ

*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* признал тяжелое положение ВСУ. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Кирилл Буданов… признал тяжелое положение украинских войск, которые уступают по численности и вооружению», — написала газета со ссылкой на самого Буданова, который дал ей интервью.

Ранее ситуацией на линии фронта назвал «очень сложной» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

*включен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов