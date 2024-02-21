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Вильфанд рассказал россиянам о погоде в праздничные дни
По словам главы Гидрометцентра России, в праздничные февральские выходные будет теплая погода, характерная для марта по температурному режиму.

Вильфанд рассказал россиянам о погоде в праздничные дни. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы Гидрометцентра России, в праздничные февральские выходные будет теплая погода, характерная для марта по температурному режиму.

Он также отметил, что вероятность того, что начало календарной осени принесет тепло очень мала. Средняя дата схода снежного покрова в Москве, а соответственно и наступления климатической весны — 20-25 марта.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ждать летом.