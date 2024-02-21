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В Воронеже около дома нашли труп новорожденного ребенка

В Воронеже около дома нашли труп новорожденного мальчика. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по региону.

Тело нашли во вторник, 20 февраля, около дома в Левобережном районе города. Предполагаемой матерью ребенка является 17-летняя местная жительница. Она рассказала правоохранителям, что родила мертворожденного ребенка без посторонней помощи, а потом избавилась от тела. «Пояснила, что на учете в женской консультации не состояла, за медицинской помощью не обращалась», — указано в сообщении управления.

Началась доследственная проверка. По данным следствия, назначена судмедэкспертиза, чтобы установить, был ли жив ребенок при рождении, что стало причиной его смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.