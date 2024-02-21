В Ульяновске мужчина пытался зарезать собутыльника

В Ульяновске мужчина пытался зарезать собутыльника. Об этом сообщила « Ульяновская правда ».

Инцидент произошел на проспекте Нариманова около салона сотовой связи.

В полицию поступило сообщение о том, что в больницу поступил житель Ульяновска с ножевым ранением в область шеи и резаной раной голени.

Позже сотрудники ППС задержали 32-летнего подозреваемого. Уточняется, что пьяные мужчины поссорились между собой. В результате один из них достал нож и ранил оппонента.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».