В Совете Федерации одобрили законопроект о праве на самозапрет кредитования

В Совете Федерации одобрили законопроект о праве на самозапрет кредитования. Об этом сообщило РИА Новости .

С 1 марта 2025 года россияне смогут устанавливать в кредитной истории запрет на заключение договоров с банками и микрофинансовыми организациями на выдачу потребительских кредитов или займов.

Отмечается, что документ разработали для защиты граждан от мошенничества — например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии. Чтобы исключить такие ситуации, граждане смогут установить запрет на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также снять его. Право не будет распространяться на ипотечные кредиты, автокредиты, а также на образовательные кредиты с господдержкой.