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В Рязанском агротехнологическом университете обсудили стандарты пищевой безопасности

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошел семинар-совещание для руководителей и специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности «Практика соблюдения принципов пищевой безопасности ХАССП. Законодательные инициативы 2024».

Организаторами мероприятия выступили министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Центр компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

«В условиях растущего всеобщего внимания к вопросам продовольственной безопасности и проблемам защиты от возможного биотерроризма безопасность пищевых продуктов для здоровья человека является широко обсуждаемым вопросом. Это говорит об актуальности и большой практической значимости семинара», — отметил ректор Александр Шемякин.

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Елена Правдина сообщила, что соблюдение многих правил и норм на производствах региона — важная составляющая в технологии производства продуктов питания и сфере услуг.

Более 300 участников из числа специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий региона, студентов — будущих технологов пищевого производства и общественного питания, а также специалистов ветсанэкспертизы обсудили проблемы бизнеса при внедрении принципов ХАССП, вопросы обязательных документированных процедур, узнали про зоны ответственности компаний и их сотрудников, ознакомились с системой качества пищевого производства и общепита.

Семинар прошел в виде живого диалога и обмена мнений.