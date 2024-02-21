В Рязанской области заключили под стражу мужчину, подозреваемого в серии краж

Рецидивист будет под стражей до 14 апреля.

В Сараевском районе заключили под стражу рецидивиста, подозреваемого в серии краж. Об этом сообщило издательство « Пресса ».

По словам пресс-секретаря райсуда Татьяны Шишкиной, 57-летний мужчина был неоднократно судим за кражи. Большую часть жизни он провел в местах лишения свободы. В последний раз из колонии он освободился в ноябре 2023 года.

Следующие кражи он совершил в Сараях. 12 февраля мужчина, разбив металлическим ломом дверь, оказался в магазине «Магнит». Он похитил товар на более, чем 57 тысяч рублей, и распорядился по своему усмотрению. Факт установили во время предварительного расследования.

15 февраля мужчина снял раздвижную входную дверь в магазине «Пятерочка», набрал товар на сумму около 35 тысяч рублей. Его задержали на месте преступления.

19 февраля райсуд удовлетворил требование о заключении рецидивиста под стражу до 14 апреля.