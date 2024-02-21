В Рязанской области в 2024 году построят пять ФАПов

21 февраля губернатор Павел Малков провел заседание регионального правительства, где обсуждались проблемы, о которых жители региона сообщали в сосетях, и результаты работы по поручениям, данных в поездках по районам.

В рабочем поселке Сапожок по поручению губернатора благоустроили общественную территорию на улице Садовой, муниципалитет получил субсидию в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Основные работы завершили в прошлом году: установили детскую и спортивную площадки, скамейки, урны, сделали пешеходные дорожки. К июлю текущего года за счет средств муниципального бюджета планируется провести озеленение и сделать освещение.

Также по поручению Малкова в этом году дополнительно построят фельдшерско-акушерские пункты в поселке Каширин Александро-Невского района, селе Исады Спасского района и трех населенных пунктах Кораблинского района: Ибердский, Пустотино и Ерлино. По словам министра здравоохранения Александра Пшенникова, конкурсные процедуры завершены, монтаж модульных быстровозводимых конструкций планируется завершить к концу апреля, после чего проведут благоустройство прилегающих территорий. Новые ФАПы будут готовы к принятию первых пациентов в четвертом квартале текущего года. Работы ведутся за счет федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Губернатор обратил внимание на своевременную газификацию этих объектов.

В селе Остроухово Захаровского района по поручению Павла Малкова в текущем году проведут ремонт Дома культуры. Это единственное учреждение культуры в этом сельском поселении, жители очень просили найти возможность привести здание в порядок. До 1 сентября ремонт ДК планируется завершить.

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике предусмотрели парковку для сопровождающих посетителей-инвалидов, около шлагбаума музейного комплекса размещена необходимая информация о месте парковки и телефоны службы безопасности. У населенных пунктов Фроловское и Любовниково по просьбе жителей будут установлены четыре новых дорожных знака с указанием близлежащих сел Каргашино, Мокрое, Чубарово. В Рязани на улице Забайкальской ведется мониторинг работы общественного транспорта, по результатам которого планируется принять ряд мер по улучшению транспортного обслуживания, на что обращают внимание жители и руководители местных предприятий. При необходимости на маршруты будут выделены дополнительные троллейбусы.

В рамках рассмотрения повестки заседания были одобрены законопроекты с изменениями, которые касаются поддержки производителей импортозамещающей продукции, инвестиционной деятельности, развития молодежной политики, реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, полномочий Региональной энергетической комиссии, а также мероприятий по сохранению объектов культурного наследия.