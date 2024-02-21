В Рязанской области осудили мужчину, который грозился убить пенсионерку

Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.

В Рязанской области осудили мужчину, который грозился убить пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Все произошло еще в августе 2023 года в Пронске. Мужчина поругался с пенсионеркой, взял деревянную доску, прислонил ее террасе дома женщины, и поднес горящую зажигалку со словами угрозы убийства.

Суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.