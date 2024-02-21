В Рязани за день задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск

Их передадут инициаторам розыска.

В Рязани за день задержали двух человек, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.

На Народном бульваре патрульные задержали 34-летнюю рязанку, объявленную в федеральный розыск за кражу. Отмечается, что она пыталась скрыться от полицейских. Женщину передадут инициаторам розыска.

На улице Октябрьской наряд ППСП заметил 36-летнего мужчину, который уклонялся от исправительных работ, назначенных судом в наказание за угрозу убийством. Рязанцы препроводили злоумышленника в отдел полиции, где его передадут инициаторам розыска.