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В Рязани 18-летний молодой человек украл золотую цепочку у знакомого, возбуждено уголовное дело
Рязанцу грозит до 5 лет колонии.

В Рязани 18-летний молодой человек украл золотую цепочку у знакомого, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 21-летний рязанец, он сообщил, что накануне вечером в квартире приятеля у него пропала золотая цепочка. Молодой человек рассказал полицейским, что в квартире приятеля было застолье, в котором участвовал еще один гость. В какой-то момент рязанец решил побороться с хозяинов квартиры.

В ходе борьбы цепочка порвалась и упала на пол. 18-летний гость незаметно забрал ее, спрятал в мебели, а затем унес с собой. Позже он пытался ее продать.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу грозит до 5 лет колонии.