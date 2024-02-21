Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
-5°
Чтв, 22
-2°
Птн, 23
ЦБ USD 92.44 0.09 22/02
ЦБ EUR 99.9 0.34 22/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
11 925
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
12 890
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
19 101
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
18 727
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязань приедет патриотический поезд «Сила в правде»
Поезд прибудет в Рязань 25 февраля, его можно будет осмотреть с 10:30 до 13:00.

В Рязань приедет патриотический поезд «Сила в правде». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Отмечается, что Рязанская область станет одним из первых регионов страны, в который приедет поезд «Сила в правде». В его составе тематические вагоны, посвященные мужеству и героизму российских военных, современному вооружению, развитию юнармейского движения. Отдельная экспозиция «Всегда на высоте» расскажет об истории и традициях воздушно-десантных войск и ВКС.

Во время остановки поезда на железнодорожной станции «Рязань-2» будет организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, развернута инсталляция «Военная панорама», выставка военной техники ВДВ и ДОСААФ, средств десантирования. Также будет работать полевая кухня, состоятся показательные выступления курсантов роты почетного караула училища ВДВ и концертная программа творческих коллективов региона.

Поезд прибудет в Рязань 25 февраля, его можно будет осмотреть с 10:30 до 13:00.