В Рязань приедет патриотический поезд «Сила в правде»

Поезд прибудет в Рязань 25 февраля, его можно будет осмотреть с 10:30 до 13:00.

В Рязань приедет патриотический поезд «Сила в правде». Об этом сообщает сайт правительства региона.

Отмечается, что Рязанская область станет одним из первых регионов страны, в который приедет поезд «Сила в правде». В его составе тематические вагоны, посвященные мужеству и героизму российских военных, современному вооружению, развитию юнармейского движения. Отдельная экспозиция «Всегда на высоте» расскажет об истории и традициях воздушно-десантных войск и ВКС.

Во время остановки поезда на железнодорожной станции «Рязань-2» будет организована работа мобильного пункта отбора на военную службу по контракту, развернута инсталляция «Военная панорама», выставка военной техники ВДВ и ДОСААФ, средств десантирования. Также будет работать полевая кухня, состоятся показательные выступления курсантов роты почетного караула училища ВДВ и концертная программа творческих коллективов региона.

Поезд прибудет в Рязань 25 февраля, его можно будет осмотреть с 10:30 до 13:00.