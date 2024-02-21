В Приморском крае шестилетний мальчик умер после тренировки по рукопашному бою

В Приморском крае шестилетний мальчик умер после тренировки по рукопашному бою. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Инцидент произошел в поселке Тавричанка вечером в среду, 21 февраля.

По информации ведомства, во время тренировки ребенку стало плохо. На место приехала «скорая». Однако после комплекса реанимационных мероприятий врачи не смогли спасти ребенка.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Надеждинского района Антон Рогалев. Ведомство организовало проверку. Оно даст оценку исполнению требований закона в сфере обеспечения безопасности, соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.