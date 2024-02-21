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В Пермском крае мужчина убил мать пятерых детей

В Пермском крае мужчина убил мать пятерых детей. Об этом сообщает URA.ru.

Отмечается, что убийцей оказался бывший муж погибшей. Он подкараулил ее возле машины и ударил ножом четыре раза. Женщину нашел сосед, он пришел на плач ее девятилетней дочери.

Уточняется, что бывшие супруги развелись они из-за регулярных конфликтов. После развода женщина забрала детей и уехала. Мужчина стал преследовать экс-супругу. В ноябре 2023 года он поджег ее автомобиль, затолкав в выхлопную трубу тряпку и разлив дорожку из бензина.

Возбуждено уголовное дело.