В Новосибирске пропала 15-летняя школьница

В Новосибирске пропала 15-летняя школьница. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 15-летняя ученица частной школы ушла из дома в Заельцовском районе в понедельник около пяти вечера. Перед этим она сходила в салон красоты, где сделала новую прическу. Примерно через два часа школьницу увидели в черной медицинской маске с рюкзаком недалеко от станции метро «Площадь имени Ленина», после этого ее след обрывается.

Девочка живет с мамой и братом, раньше из дома не сбегала и на учёте в полиции не состояла. Сейчас ее пытаются найти волонтёры и полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».