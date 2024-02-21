В Новосибирске при пожаре погиб четырехлетний мальчик

В Новосибирске при пожаре погиб четырехлетний ребенок. Об этом сообщила « Российская газета » со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Возгорание случилось днем в среду, 21 февраля, в доме на улице Немировича-Данченко. Горела однокомнатная квартира на седьмом этаже.

Труп ребенка нашли на балконе. На лестничной клетке восьмого этажа обнаружили 15-летнюю девушку — она потеряла сознание из-за дыма. Ее передали медикам, а те отвезли пострадавшую в больницу. Троих госпитализировали при помощи спасутройств. Самостоятельно эвакуировались 18 человек.

По данным пресс-службы ведомства, родителей ребенка дома не было.

Спасатели ликвидировали открытое горение в течение 20 минут. Огонь повредил квартиру и балкон этажом выше на общей площади 15 квадратных метров.